福岡県警八幡西署は21日、北九州市八幡西区永犬丸東町1丁目2番付近で20日午後7時45分ごろ、男が通行中の女性らに下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30代の中肉。黒髪短髪、黒色長袖上衣、青色系ジーパン着用。