おととしの法改正で自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務となりましたが、新潟県内では依然として着用率が低く、全国下位となっています。こうした状況を改善しようと、学生が様々なアイデアで思わずかぶりたくなるヘルメットを考えました。 【大学生】「重たいというか、窮屈に感じるというか」【大学生】「髪型が崩れたり、見た目があんまり格好よくないかなと」自転車利用者の頭を守るヘルメット。おととしの法改正により