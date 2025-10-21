東名高速道路東京料金所＝2025年4月21日午後1時ごろ、東名高速道路東京料金所（川崎市）で自動料金収受システム（ETC）の障害が発生し、約2時間後に解消した。中日本高速道路はこの間の利用者に対し、通行料金は請求しないとしている。同社によると、ETCレーンのバーが開かなくなったため、開放し、料金を徴収せずに車を通した。目立った混雑は起きなかったという。詳しい原因を調べている。「ご迷惑をおかけし、おわび申し上