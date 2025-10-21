新潟市保健所は21日、新潟市内のラーメン店で「まぜ麺」を食べた7人が食中毒になったと発表しました。市は該当のラーメン店に3日間の営業停止を命じました。食中毒が発生したのは、新潟市西区の「らーめん八起」です。新潟市保健所によりますと、10月8日に当該ラーメン店を利用した2グループ17人のうち7人が、10月9日から13日にかけて下痢・腹痛・発熱などの食中毒の症状を発症しました。7人全員が