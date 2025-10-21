妻夫木聡主演のＴＢＳドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」第２話が１９日に放送された。ロイヤルヒューマン社の会長山王耕造（佐藤浩市）と秘書として雇用された税理士栗須栄治（妻夫木聡）は、耕造の息子で人事統括本部長の山王優太郎（小泉孝太郎）から、競馬事業継続の条件として「今年中の中央競馬１勝」を突きつけられ…とのストーリーが展開された。ライバル社の椎名善弘（沢村一樹）所有の高額馬を断り、なぜか行き場を