※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話で生徒に嫌われ、ボイコットまで招いた非常勤講師・岡田。妊娠休業後に復帰しても冷たい視線は変わらず、人気実習生・川合への嫉妬から悪意を向ける。校長に「ハラスメント」と叱責され、さらに自分がコネ採用である真実を突きつけられプライドは崩壊。苛立ちを募らせるなか他の教師の依頼を拒否し「私