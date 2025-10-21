カナダドル買われる、ＣＰＩが予想上回る伸びで＝ＮＹ為替 ９月カナダ消費者物価指数は、前年比＋２．４％と市場予想＋２．２％を上回る伸びを示した。前月比も＋０．１％と市場予想－０．１％を上振れした。コア中央値やトリム指数なども予想を上回る伸びだった。 カナダドル買いの反応が広がり、ドルカナダは1.4016レベルに安値を広げている。カナダ円は本日高値を108.55付近に伸ばしている。 USD/CAD1.401