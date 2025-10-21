米１０年債利回りは３．９７０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.453（-0.002） 米10年債3.970（-0.010） 米30年債4.559（-0.010） ドイツ2.568（-0.009） 英国4.486（-0.019） カナダ3.065（+0.008） 豪州4.118（-0.035） 日本1.663（-0.011） ※米債以外は10年物