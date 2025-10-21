ドル円のピボットは１５１．５９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値152.15高値152.15安値150.47 154.39ハイブレイク 153.27抵抗2 152.71抵抗1 151.59ピボット 151.03支持1 149.91支持2 149.35ローブレイク ユーロ円 現値176.59高値176.60安値175.36 178.25ハイブレイク 177.42抵抗2 177.01抵抗1 176.18ピボット 175.77支持1