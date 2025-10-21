今年1月16日、78歳で亡くなったデヴィッド・リンチ監督が自ら監修した『ストレイト・ストーリー ４Kリマスター版』が、2026年1月9日より東京・ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開されることが明らかになった。あわせて新たなキービジュアルも解禁された。【画像】デヴィッド・リンチ監督ドラマシリーズ『ツイン・ピークス』や、映画『マルホランド・ドライブ』など、独自の作風で熱狂的ファンを持つリンチ監督が、“