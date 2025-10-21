第104代内閣総理大臣に選出された高市総理は、今夜、新たな内閣を発足させました。初入閣は10人となります。まもなく高市総理は記者会見を開き、政権運営の方針や人事の狙いなどについて説明する予定です。きょう、国会で総理大臣に指名された高市氏は、その後、皇居での親任式に臨み、正式に高市内閣を発足させました。政権の要の官房長官には、高市総理と保守的な政治信条の近い木原稔氏が起用されたほか、総裁選で争った茂木氏