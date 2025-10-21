【WRC世界ラリー選手権】第12戦 セントラル・ヨーロピアン・ラリー【映像】観客に超接近！猛スピードで駆け抜ける圧巻光景WRC（世界ラリー選手権）の第12戦がドイツ、チェコ、オーストリアの3カ国を舞台に19日まで開催され、日本人ドライバーの勝田貴元が出色の走りで見せ場を作り、ファンを驚喜させた。今季もトヨタから参戦する勝田は現在ポイントランキング6位。次戦はホームのラリー・ジャパン。第9戦ラリー・フィンランド