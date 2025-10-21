【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円36銭円安ドル高の1ドル＝152円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1602〜12ドル、176円53〜63銭。利上げに慎重とされる高市早苗氏が新首相に選出されたことを受け、日銀による早期の追加利上げ観測が後退。日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。