日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は２１日、首相官邸で高市首相による新閣僚の呼び込みに同席した。国会議員ではない政党代表がこうした場に立ち会うのは異例だ。吉村氏は、「首相から（新閣僚に）具体的な指示書が渡されていた」と記者団に明らかにし、「（首相と）同じ熱量を持って日本を前に進めていきたい」と語った。