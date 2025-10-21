（台北中央社）今月末に韓国で開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に台湾代表として参加する総統府資政（顧問）の林信義（りんしんぎ）氏が21日、頼清徳（らいせいとく）総統と共に台北市の総統府で記者会見に臨んだ。各国の首脳や企業の代表と積極的に交流し、台湾のために国際的な支持や友情を集めると語った。会見で頼総統は林氏に対し、台湾の重要な三つの主張を参加する全ての首脳や国際社会に伝えるよう期待し