【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第1話が10月21日に放送され、これまでベールに包まれていた大泉の能力が判明。第2話のあらすじと場面写真も公開された。 ■大泉洋が“ちょっとだけ”エスパーに このドラマは大泉演じる人生が詰んだどん底サラリーマン・文太が、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと