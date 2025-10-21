中国気象局はこのほど、中国の気象観測システムがLバンドレーダーから中国が自主開発した衛星測位システム「北斗」への全面的なアップグレードを実現したことを明らかにしました。「北斗」による気象観測システムの観測データの正確率は99％を超え、すでに天気予報や気候モニタリングなどの分野で実用化されています。現在、中国は陸・海・空・宇宙を一体化した総合気象観測システムを構築しています。高層気象観測では、主に観測