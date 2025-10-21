皇居での認証式を前に首相官邸に入る小野田紀美経済安保相＝21日午後6時35分21日発足した高市内閣の顔触れを見ると、高市早苗首相を含む平均年齢は59.4歳となり、第1次石破内閣時の63.6歳を下回った。高市内閣の最年少は42歳の小野田紀美経済安全保障担当相。若手の積極登用が目立ち、刷新感のアピールを狙った。全18閣僚のうち初入閣は半数超の10人に上った。首相は今回の人事方針に関し「全員活躍、全世代総力結集」と語って