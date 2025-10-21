ドジャースは２０日（日本時間２１日）、ワールドシリーズ（７回戦制、２６日〜）に備えて本拠ドジャースタジアムで約２時間のチーム練習を行った。練習前のクラブハウスでは新守護神・佐々木朗希投手の登場曲「バイラロ・ロッキー（和訳・踊れ、ロッキー）」が話題になった。報道陣に囲まれたベテラン内野手のロハスは「あの曲はすごく彼に合っていると思って、スプリングトレーニングの頃にその曲を知ってから毎日のようにト