左から赤間氏と本村氏（資料写真）相模原市の本村賢太郎市長は２１日、地元選出の赤間二郎氏（衆院神奈川１４区）が国家公安委員長として初入閣したことに「７２万市民にとって大きな誇り。日本の未来のために活躍されることを確信している」とのコメントを出した。