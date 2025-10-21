【セリエA】ジェノア 0−0 パルマ（日本時間10月19日／ルイジ・フェラーリス）【映像】「無回転ドライブシュート」を弾いた瞬間パルマのGK鈴木彩艶が、ブレ球のドライブシュートを横っ飛びセーブ。強烈な一撃を軽々と防いだ日本代表守護神の安定感にファンが歓喜している。セリエA第7節でパルマはジェノアが対戦。42分に退場者を出して防戦一方の展開となったが、スコアレスドローで逃げ切った。ゴールマウスを守った鈴木は7本