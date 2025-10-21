ユニクロは20日、全世界100万点規模のヒートテックを寄贈するグローバルイベント「TheHeartofLifeWear」を東京・有明コロシアムで開催した。同社は24年にイベントを開始し、難民や子ども、災害被災者など、世界28の国や地域に100万点以上のヒートテックなどを寄贈している。イベントの第1部では、ユニクログローバルブランドアンバサダーで車いすテニスの元選手・国枝慎吾さん（41）と、東レ・パンパシフィック・オー