自民党の高市早苗総裁（６４）は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。閣僚名簿も発表され、片山さつき氏（６６）を女性初の財務相に起用。女性閣僚は経済安全保障担当相の小野田紀美氏（４２）と２人となった。元大蔵省（現・財務省）の官僚で経済学者の高橋洋一氏は同日、自身のＸに新規投稿。「高市政権凄いな。Ｚ涙目。片山財務相、城内実成長相。ほんまもんの積極財政だよ」と高市内閣を評