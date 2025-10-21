高市新総理の誕生を受け、韓国の李在明大統領は「シャトル外交を通じて両首脳が頻繁に会い、意思疎通を行っていきたい」とコメントしました。韓国の李在明大統領は21日夕方、SNSを更新し、「高市早苗内閣総理大臣のご就任を心よりお祝い申し上げます」と祝意を表しました。その上で、「国際情勢の不確実性が高まる中、韓日関係の重要性も一段と増している」と指摘。「シャトル外交を通じて両首脳が頻繁に会い、意思疎通を行ってい