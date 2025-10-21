左から小泉氏、三原氏、坂井氏石破茂内閣で閣僚を務めた神奈川県関係の４氏が２１日午前、最後の閣議後会見に臨み、在任中の取り組みを振り返った。５月に“緊急登板”してコメ価格高騰対策に奔走した小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は、「コメの不足感が払拭されたと言える新たな段階に入り、現在は価格の安定化に向けたプロセスをたどっている」と成果を強調。随意契約による備蓄米放出については、「米価が上がってきた