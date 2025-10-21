ノア２１日の横浜・保土ヶ谷大会でカイ・フジムラ（３０）が宮脇純太（２８）に勝利し、シングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５（１１月８日・後楽園で開幕）」に弾みをつけた。ジュニアＧＰの１回戦で宮脇と激突するカイは、この日は清宮海斗、晴斗希と組んで宮脇＆丸藤正道＆拳王との６人タッグ前哨戦に臨んだ。２人は互いに先発し、エルボーで激しくぶつかり合う。カイは場外の宮脇にプランチャーを発射し先制