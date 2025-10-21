１６日、展示会で発表された多くの新商品。（上海＝新華社記者／呉宇）【新華社上海10月21日】中国上海市でこのほど、ドイツのメッセフランクフルトと上海四季桂展覧が共催した「2025秋香水とフレグランス展」が開かれた。中国とドイツの展示会主催会社が、ニッチな分野で展示会を始めて共催した。6千平方メートルの会場に150社以上が出展し、約300のブランドを展示した。関連展示品は、香水、ホームフレグランス、中国伝統