インテグレートの人気クッションファンデ「プロフィニッシュクッション」に、トレンドカラーの新色「ピュアピンク」が登場です♡プロのメイク技を再現する「プロ技再現テクノロジー」と、長時間つや肌をキープする「ピュアグロウキープ技術」を搭載。毛穴や色ムラ・ニキビ跡を厚塗り感なく瞬間カバーし、うるんだツヤ肌が1日中続きます。11月21日発売、本体2,970円・レフィル1,980円（税