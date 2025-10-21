映画ライターの筆者がその月のおすすめ映画を紹介する【10月の超厳選映画5選】。今月は秋らしい作品がそろいましたよ。では、早速1本目から見ていきましょう！1：『ワン・バトル・アフター・アナザー』2025年10月3日公開世界三大映画祭のカンヌ、ベネチア、ベルリンで監督賞を制した唯一の監督と言われるポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作は、レオナルド・ディカプリオ主演作。 元革命家のボブ（レオナルド・ディカプリ