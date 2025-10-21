秋風が心地よい季節、旅のプロが選りすぐった飛行機が見える「秋の名所」へ出かけませんか？実際に訪れたからこそ伝えられる魅力と、プロならではの視点で楽しむおでかけポイントを、All About「飛行機の旅」ガイドのシカマアキが紹介します。【画像】すごい写真が撮れる「飛行機撮影の聖地」がリニューアル「滑走路そばの名物スポット」千里川土手（伊丹空港）大阪国際空港（伊丹空港）の滑走路そばにある名物スポットで、日中過