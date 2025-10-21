山東省青島市にあるテーマパーク東方伊甸園（オリエンタル・エデン）で「カボチャアート王国」テーマ展が開催されている。新華網が伝えた。園内にはさまざまな品種と色合いのカボチャで作られたオブジェが展示され、多くの観光客を魅了している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）