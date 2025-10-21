ロシアのラブロフ外相は21日、アメリカのトランプ大統領が求めたウクライナとの即時停戦をめぐり、8月の米露首脳会談での協議内容に反すると述べました。ラブロフ外相は21日の会見で、「再び語られはじめた即時停戦の考えは、紛争の根本原因を除去するという考えに反する」と反発しました。トランプ大統領は17日、ゼレンスキー大統領との会談後、現在の戦線で即時停戦するよう両国に求めていました。ラブロフ外相は、即時停戦では