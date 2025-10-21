鹿児島県と気象台は２１日午後８時３３分、南種子町に土砂災害警戒情報を発表しました。南種子町では午後８時２０分までの１時間に８０ミリの猛烈な雨を観測しています。 土砂災害警戒情報は、５段階の大雨警戒レベルでレベル４に相当する情報です。 がけ・川の近くなど土砂災害が発生するおそれがある地域では、早めの避難を心がけ、町から発表される避難情報に注意してください。 ・ ・ ・