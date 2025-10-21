根強い円売り、ドル円は再び１５２．０９レベルに高値更新＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤に向けて、ドル円は再び152円台に乗せている。足元では高値を152.09レベルに更新している。根強い円売り圧力が観察されている。 USD/JPY152.05