マルチモーダルＡＩシステム全国重点実験室で、人型ロボットの調整作業を行う開発チームの研究者ら。（２０２４年１月３１日撮影、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京10月21日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に入って以降、デジタル分野の多くのコア技術で画期的な進展を遂げてきた。人工知能（AI）の総合的な実力は全面的に躍進。国家データ局によると、中国はAI関連特許の約6割を占め、開発力で世界的な地位を