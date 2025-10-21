こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「NGC 6717」。いて座の方向、約2万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「NGC 6717」（Credit: ESA/Hubble and NASA, A. Sarajedini）】球状星団とは、数万〜数百万個の恒星が重力によって互いに結びつき、球状に集まっている天体のこと。天の川銀河では約150個が見つかっています。NGC 6717があるいて座は、天の川銀河の中心部がある方向