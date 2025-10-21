タレント研ナオコ（72）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。夫で事務所社長を務める野口典夫氏（66）の誕生日を祝福した。研は「本日、お父さんの誕生日」と報告。「ケーキとタカミーの記念のワインでお祝いしました私はひと舐めだけ」とつづると、「とうちゃん」と書かれたバースデーケーキと写る夫の写真などを載せ「おめでとう」と祝福した。フォロワーからは「いつまでもダンディ〜」「ご夫婦仲良くてほのぼのします