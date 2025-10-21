名古屋の繁華街・錦三丁目で、深夜に未成年に客引きをさせたとして逮捕されたグループの男3人が、大麻などを使用したとして再逮捕されました。再逮捕されたのは、いずれも無職の野田真輝志容疑者(25)と嘉瀬京平容疑者(27)ら男3人で、先月、愛知県内などで大麻リキッドやコカインを使用するなどした疑いが持たれています。3人は、深夜の錦三丁目で未成年に客引きをさせたとして先月に逮捕されていて、この際、野田容疑