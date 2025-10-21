【ACLEリーグステージ第3節】(蔚山)蔚山 1-0(前半1-0)広島<得点者>[蔚]キム・ミンヒョク(12分)<警告>[蔚]イ・ジェイク(66分)[広]塩谷司(82分)主審:マジェド・モハンメド・アルシャムラニ└広島がACLE初黒星…敵陣で戦い続けるも1点遠く蔚山HDに完封負け