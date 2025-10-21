[10.21 ACLE第3節 蔚山HD 1-0 広島]サンフレッチェ広島は21日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ第3節で蔚山HD(韓国)に0-1で敗れ、今大会初黒星となった。広島は前半12分、相手の右サイドからクロスを上げられるもDF佐々木翔の守備範囲と思われた。ところがGK大迫敬介との間に落ちるボールを対応しきれず、MFキム・ミンヒョクに押し込まれて先制を許した。追いかける広島は前半23分、CKの流れからDF新