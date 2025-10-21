10月21日放送の「踊る！さんま御殿!!」にて「メジャー名字 vs超レア名字 全国びっくり大家族祭」を放送。「メジャー名字さんvsレア名字さん」と「大家族有名人SP」のそれぞれのブロックでさまざまな爆笑エピソードが飛び出した。「メジャー名字さんvsレア名字さん」では、七五三掛龍也（Travis Japan）が、予約をする際に、名字の説明が煩雑なため、「田中」や「佐藤」などの名前で予約をするものの、どういう名前で予約をしたのか