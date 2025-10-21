去年、関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、去年9月、さいたま市西区で起きた強盗致傷事件において、実行役として起訴された男ら3人の裁判で、1人に懲役8年、2人に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。起訴状などによりますと、矢作雄馬被告（35）、飯野夢真被告（21）、渡辺陸被告（25）は去年9月、仲間と共謀の上、さいたま市西区の民家に侵入し、この家に住む親子に対し、粘着テープで口をふさいだり手を縛ったりしてケガを