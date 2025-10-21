お笑いタレント・木村祐一（62）がパーソナリティーを務めるが21日放送のNHKラジオ第1「ふんわり」（月〜金曜前8・30）に出演。師匠としている2人の人物を明かした。この日のゲストの女優・吉瀬美智子から「洋服選ぶこだわりなんですか？結構こだわり持っていて」と聞かれると「ジローラモになれるかどうかですね」と、モデルでタレントのパンツェッタ・ジローラモの名を上げた。吉瀬が「初めて聞きました。ちょいワルやん。