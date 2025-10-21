「デイリースポーツ杯」（２１日、大村）三苫晃幸（３９）＝福岡・１０１期・Ａ２＝が大波乱を演出した。２日目６Ｒでは大外から豪快にまくり差して１着。１周１マークはごちゃついたこともあって、レース直後は「展開が良かった」と苦笑い。３連単１７万６４７０円という配当を聞くと「オレが欲しい」とニッコリ。仕上がりも良さそうだ。「エンジンがしっかりしていて力強さがある。ターンの感触が好きで合っている。Ｓ展