女優の飯沼愛が来年３月をもって所属事務所の「田辺エージェンシー」と契約満了することが２１日、分かった。同事務所はこの日、スポーツ報知の取材に「飯沼愛は来年３月で契約満了になります。その後のことは今の時点では、何もお答えできません」と回答した。飯沼は２０２１年のＴＢＳスタープロジェクトで９０００人の候補者の中からグランプリに選ばれて女優デビュー。２０２３年のＴＢＳ系ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」でハッ