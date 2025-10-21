人気モデルの益若つばさの変幻自在な姿に絶賛の声が集まっている。２１日までにインタグラムで「変幻自在」とつづると、平成ギャル風のメイクをした姿でのリール動画をアップ。金髪に赤いニット、大きな伊達メガネをしたスタイルになっており「＃gyaru ＃平成ギャル＃ｍａｋｅｕｐ」のハッシュタグをつけた。この投稿にファンからは「可愛すぎる…つーちゃんだけ時止まってる？！」「つばさちゃんのギャルは永遠に不滅ですね