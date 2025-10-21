大相撲のロンドン公演を終えた日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・大の里（二所ノ関）らが２１日、羽田空港に帰国した。海外公演の開催は２０年ぶりで、ロンドンでは３４年ぶりだった。前回と同じ会場のロイヤル・アルバート・ホールでチケットは全日程で完売。５日間合計で約２万７０００人を動員する盛況ぶりで、大相撲の魅力を世界にアピールした。大の里は「すごく充実した５日間で、長くロンドンに滞在す