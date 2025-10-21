“なにわのブラックダイヤモンド”こと、グラビアアイドルの橋本梨菜(32)が21日までに自身のインスタグラムを更新。イベントで見せたツインテールのヘアスタイルを公開した。 【写真】ファン大喜び「待ち受けにしたらいいことありそう」 「昨日のSPイベントでは珍しくツインテールとかしてみたらめっちゃ好評だったわーい」とつづり、普段のストレートロングから一転、ボリュームのある華や