日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ハロウィン9ピースバーレル」を10月29日から3日間限定で発売します。【画像】「こんなに入ってて500円お得！？」これが「ハロウィン9ピースバーレル」です！10月22日から「事前予約」開始同商品は、「オリジナルチキン」が9ピース入ったバーレルです。価格は2290円（以下税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より500