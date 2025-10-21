オフィス用品などを取り扱うアスクルへのランサムウェア攻撃の影響は医療の現場にも広がっています。相次ぐ、日本企業へのサイバー攻撃。その背景に何があるのでしょうか？【写真を見る】アスクルへのサイバー攻撃で、買うことができなくなった医療器具日本の企業が狙われた？相次ぐランサムウェア攻撃山形純菜キャスター：アサヒグループホールディングスに続いて、大手通販サイト「アスクル」と、日本企業へのランサムウェア攻撃